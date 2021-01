Imprese: Di Maulo (Fismic Confsal), Stellantis conferma forte impegno sull’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fismic Confsal apprezza l’estrema importanza che l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha dato all’Italia e alle relazioni con il sindacato con l’incontro di questa mattina. Così in una nota il segretario generale Roberto Di Maulo, anche vicepresidente della Confederazione europea sindacati indipendenti (Cesi). “Tavares conferma un forte impegno sull’Italia: l’impatto con il nuovo gruppo dirigente Stellantis è stato molto positivo, ed è stato ribadito che saranno rispettati gli impegni assunti da Fca in Italia prima della fusione”, ha detto, sottolineando quanto la penisola sia importante per il futuro del nuovo Gruppo. “La Fismic Confsal ha posto l’attenzione su tre temi: il rientro degli Usa nel trattato di Parigi che accelera il processo di transizione all’elettrico e alle guide autonome; le tappe fissate dall’Unione europea per la decarbonizzazione che richiedono maggiore sforzo in infrastrutture, ricerca e sviluppo; e la necessità di un piano straordinario per Maserati e Alfa Romeo”, ha continuato. (segue) (Com)