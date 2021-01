Imprese: Di Maulo (Fismic Confsal), Stellantis conferma forte impegno sull’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alle questioni da noi sollevate, Tavares ha risposto che la ritrovata attenzione degli Usa nella riduzione delle emissioni porta i modelli del gruppo in una posizione di vantaggio dati gli investimenti fatti per la produzione di vetture ecosostenibili. Il gruppo, prosegue il sindacato, ha sia il know-how che la tecnologia per grandi opportunità di sviluppo. “Un primo incontro propositivo, che assicura continuità di dialogo con le organizzazioni sindacali: il gruppo vuole infondere a tutti i lavoratori un segnale di speranza per affrontare la crisi mondiale non solo in difesa, ma all’attacco vincendo la competizione con i maggiori concorrenti”, ha concluso Di Maulo, aggiungendo che la sostenibilità sarà la chiave per il futuro e per la garanzia dell’occupazione. (Com)