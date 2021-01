Afghanistan: Pontecorvo, opportunità storica per pace non deve fallire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, ha parlato con il presidente dell'alto consiglio per la pace in Afghanistan, Mohammad Karim Khalili, al quale ha ribadito che l'approccio della Nato basato sulle condizioni è a sostegno di una sicurezza duratura nel Paese. "Abbiamo convenuto che questa storica opportunità di pace non dovrebbe fallire", ha scritto su Twitter Pontecorvo. Inoltre, l'Alto rappresentante civile ha avuto "una discussione interessante" con il politico Abdul Rab Rassoul Sayyaf al quale ha evidenziato "il fermo sostegno della Nato a un accordo di pace inclusivo che salvaguardi gli importanti risultati che l'Afghanistan ha ottenuto". (Beb)