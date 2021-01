Usa: il team di Biden chiede le dimissioni del chirurgo generale Adams

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di transizione del presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto al chirurgo generale Jerome Adams di rassegnare le dimissioni. Lo ha fatto sapere su Twitter lo stesso Adams, che ha il ruolo di capo esecutivo Corpo degli ufficiali del servizio sanitario pubblico e di portavoce delle questioni di salute pubblica all’interno del governo federale. “Mi è stato chiesto dal team di Biden di dimettermi come chirurgo generale. È stato il più grande onore della mia vita servire questo Paese, e farò tutto il possibile per assicurare che tutti abbiano eguale opportunità di guarire e di preservare la propria salute”, ha scritto Adams. Da parte dell’amministrazione entrante, la richiesta di dimissioni riflette la volontà di rompere con la gestione dell’emergenza Covid da parte dell’amministrazione del presidente uscente Donald Trump. Il mese scorso Biden aveva già annunciato l’intenzione di nominare come nuovo chirurgo generale Vivek Murthy, che aveva già ricoperto lo stesso incarico sotto la presidenza di Barack Obama. La nomina di Murthy va tuttavia ancora confermata dal Senato.(Nys)