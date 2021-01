Ue-Usa: ministro Esteri slovacco, l'insediamento di Biden migliorerà le relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insediamento del presidente statunitense Joe Biden migliorerà significativamente le relazioni tra Stati Uniti e Unione europea. Ne è convinto il ministro degli Esteri della Slovacchia, Ivan Korcok. "In tempi recenti, e non solo durante la presidenza di Donald Trump, Usa e Ue si sono allontanate gli uni dall'altra. Abbiamo cominciato a vivere in mondi distanti. Gli statunitensi nel loro e noi nel nostro", ha dichiarato Korcok secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Tasr". Tra le aree di cooperazione nelle quali Korcok vede margini di significativo miglioramento ci sono l'economia e il commercio, ma prioritarie sono anche la questione del clima e i temi della sicurezza e della difesa. Le nomine dell'amministrazione Biden emerse finora sono una notizia positiva, ha detto il capo della diplomazia di Bratislava. (Vap)