Spagna: esplosione a Madrid, distrutto edificio di 8 piani, almeno sei feriti

- Un'enorme esplosione ha distrutto, poco dopo le 15, diversi piani dell'edificio che ospita la residenza parrocchiale della Virgen de la Paloma, in via Toledo 98, nel quartiere centrale La Latina di Madrid. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Abc" al momento non è stato possibile appurare se ci siano vittime nei sei appartamenti dell'edificio di otto piani. Secondo l'emittente televisiva "La Sexta" sarebbero sei i feriti, secondo le prime stime, di cui uno grave. I danni sono molto ingenti e gli anziani di una vicina residenza sono stati evacuati dalla polizia municipale e nazionale che hanno completamente isolato la zona. Un testimone di passaggio al momento dell'esplosione ha raccontato ad "Abc" che all'improvviso tutto ha tremato come una "bomba" e che gran parte della facciata è crollata. (Spm)