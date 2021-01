Germania: Cina e Russia rischiano di complicare rapporti con nuova amministrazione Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto delle relazioni con la Cina, invece, Merkel ha lavorato direttamente a livello politico: ne è un esempio l’elezione di Armin Laschet come nuovo presidente dell’Unione cristiano-democratica (Cdu). Dei tre candidati alla guida del partito (gli altri erano Friedrich Merz e Norbert Roettgen), Laschet è quello che esprime maggiore continuità con le politiche adottate negli ultimi anni dalla cancelliera. Primo ministro del Land Renania Settentrionale-Vestfalia e candidato favorito dai vertici della Cdu, Laschet negli ultimi mesi ha viaggiato all’estero per accreditarsi presso le cancellerie europee ma potrebbe non essere il “nome preferito” per il nuovo coinquilino della Casa Bianca. A Washington, probabilmente, sarebbe stato più gradito Merz, considerato un uomo di rottura con la tradizione merkeliana e che avrebbe potuto allontanare il Paese dalla vicinanza con la Cina. Alla seduta plenaria dell’Europarlamento, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha salutato calorosamente l’insediamento di Biden affermando che ora alla Casa Bianca c’è “un amico dell’Europa”: ma von der Leyen, seppur tedesca, non è Merkel e non è detto che la Germania posa contare su rapporti così amichevoli. (Geb)