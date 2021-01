Abruzzo: Uil chiede alla Regione una svolta in materia di sanità e politiche del lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Connesso al tema della sanità, è quello del lavoro: "Poniamo le basi per creare nuova occupazione e di qualità- spiega ancora il Segretario generale della Uol Abruzzo Lombardo - per i tanti giovani e le tante donne che dobbiamo inserire nel mondo del lavoro. Alla Regione, in particolare, anche in questo campo chiediamo una svolta: non solo investimenti per l'occupazione ma anche la velocizzazione delle pratiche per la liquidazione dei sostegni promessi con le varie leggi Cura Abruzzo, visto che ad oggi solamente una parte è finita realmente nelle tasche dei beneficiari. E alla Regione chiediamo di tornare ad avere una politica industriale capace di individuare i settori realmente strategici, come quelli connessi alla grande industria, comprese tutte le realtà che generano il nostro pil regionale. Anche perché, non dimentichiamolo, salvo cambiamenti a fine marzo finirà il blocco dei licenziamenti: se avremo seminato per il futuro o avremo perso tempo lo si vedrà proprio allora", conclude. (Gru)