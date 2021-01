Covid: studio, tra i sopravvissuti conseguenze a lungo termine, 1 su 2 ha ancora sintomi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’offerta plurispecialistica, multiprofessionale, multidisciplinare e multidimensionale, che si è avvalsa della componente medica, infermieristica, tecica, fisioterapica e psicologica, ricorrendo se necessario anche ad altri professionisti, quali ostetriche, dietisti e assistenti sociali coordinati dalla Direzione professioni sanitarie e sociali dell’Asst Papa Giovanni XXIII. “Ai nostri operatori è stato affidato il compito di accogliere il paziente, inquadrare la sua situazione, identificare situazioni potenzialmente acute con eventuale segnalazione immediata, eseguire una ricognizione dei farmaci assunti, fornire elementi di educazione sanitaria e addestrare eventuali caregiver, valutare la tolleranza all’attività fisica e attivare eventuali percorsi di recupero – spiega Monica Casati, Dirigente Ricerca Formazione e Sviluppo della Direzione professioni sanitarie e sociale dell’ASST Papa Giovanni XXIII e co-inverstigator dello studio -. E’ stato un contributo a tutto tondo, che mette in campo le competenze presenti e i servizi attivi da anni nella nostra azienda, offrendo ai pazienti, spesso molto provati dall’esperienza della malattia e più in generale dall’emergenza Covid a Bergamo, prestazioni appropriate e puntuali per la loro situazione, riducendo al minimo spostamenti e disagi”. 394 (51,4%) sono stati i pazienti che hanno riferito di essere ancora sintomatici al momento della valutazione. Affaticamento, dispnea da sforzo e palpitazioni i principali sintomi riferiti. Sono ben 3341 i pazienti (44,1%) che lamentano ancora affaticamento, di cui 145 quelli affaticamento di grado moderato o grave. Le donne sono più sintomatiche e sofferenti degli uomini e riferiscono stanchezza con una frequenza doppia rispetto agli uomini. La dispnea auto-segnalata2 è presente in 228 pazienti (29,8%), di cui 52 con dispnea moderata o grave. Le prove di funzionalità respiratoria sono risultate patologiche nel 19% dei casi. 121 pazienti3 (16%) hanno perso indipendenza, anche se solo 6 di loro sono diventati moderatamente-gravemente dipendenti dagli altri. 13 pazienti (1,8%) non riescono ancora a svolgere le normali attività e lavorare e 186 pazienti (24,2%) prendono ancora i farmaci introdotti durante il ricovero, con gli anticoagulanti tra i farmaci più frequenti. (segue) (Com)