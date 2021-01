Ue: Zanni (Lega), presidenza Portogallo deve dare segnali di cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il semestre di presidenza portoghese del Consiglio europeo sarà difficile, serve il coraggio di cambiare. Così Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente del gruppo Id, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo. "I sei mesi di presidenza tedesca sono stati dipinti come il successo di una visione europea su Qfp, Recovery Fund e Stato di diritto. La realtà era ben diversa: dimensione europea a parole per gestire la crisi, mentre nei fatti alcuni Stati facevano i propri interessi e negoziavano bilateralmente per avere dosi aggiuntive di vaccini. Una scelta legittima, che evidenzia come l'interesse nazionale venga prima di quello Ue. Nella crisi, l'unica istituzione non politica dell’Ue che veramente ha agito in fretta e in maniera efficace è stata la Bce", ha spiegato Zanni. "Abbiamo scoperto, carte alla mano, che le criticità evidenziate dalla Lega a maggio si sono materializzate: il Recovery Fund è debito europeo, indebitamento che si assumerà sulle sue spalle l'Ue; i primi soldi forse arriveranno dopo oltre un anno dallo scoppio della crisi; per ripagare questo debito i cittadini dovranno sostenere tasse europee; ci sono condizioni. Il sistema di regole Ue ha fallito: il Patto di stabilità va rivisto, non è più attuale, lo ha detto anche la Commissione, ma regolamento del Recovery emerge che in cambio dei fondi bisogna rispettare quel Patto, vincolandoci a regole che dobbiamo cambiare per i prossimi 15-20 anni. Queste condizionalità come si coniugano con il programma della Presidenza portoghese? I prossimi sei mesi saranno difficili: nell’affrontare la crisi, la presidenza del Portogallo abbia il coraggio di cambiare, guardare indietro, capire che l'approccio utilizzato è completamente errato e di rinnegare le scelte sbagliate”, ha detto Zanni.(Beb)