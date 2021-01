Ue: Costa, priorità portoghesi sono ripresa, pilastro sociale, autonomia strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripresa economica, realizzazione del pilastro sociale, rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Europa: sono le tre priorità del semestre della presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea. Lo ha detto il premier portoghese Antonio Costa in conferenza stampa. "La prima priorità dipende dalla vaccinazione ed è fondamentale che i Parlamenti (nazionali) ratifichino il prima possibile (l'aumento delle) risorse proprie", ha detto. Per quanto riguarda il secondo punto, quello del pilastro sociale, "bisogna rafforzare il piano d'azione della Commissione europea, che presenterà a breve, per concretizzare i principi approvati 3 anni fa". Per questo, "organizzeremo un incontro con la società civile e le istituzioni per rafforzare la dimensione sociale" che "è fondamentale per dare fiducia a cittadini, imprese e lavoratori". Inoltre, "bisognerà dare sostegno con investimenti" sia nella protezione sociale che nella formazione dei lavoratori e nella competizione delle aziende, "affinché nessuno resti indietro". Il terzo punto, quello dell'autonomia strategica europea. "In questo giorno" di insediamento del presidente Joe Biden, "dobbiamo nutrire speranza verso le relazioni transatlantiche". E questo con uno sguardo al vicinato dell'Ue. Infine Costa ha ricordato l'importanza dell'Unione europea che ha avuto "la capacità di mobilitare le risorse" per i vaccini e per affrontare la crisi "che nessuno avrebbe avuto da solo". (Beb)