Speciale energia: Fraccaro, attivo sito Internet ad hoc per inviare quesiti su superbonus al 110 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, annuncia "un’importante novità per il superbonus al 110 per cento: da oggi - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook - è attivo un sito Internet dedicato grazie al quale sarà possibile inviare i propri quesiti e ottenere tutte le indicazioni necessarie su questa misura. All’indirizzo www.governo.it/superbonus troverete tutte le informazioni e potrete anche ricevere risposta alle vostre domande". Fraccaro aggiunge: "Come presidenza del Consiglio, ministero dello Sviluppo e governo abbiamo voluto mettere in campo uno strumento senza precedenti per favorire la riqualificazione degli edifici. Ora è possibile ottenere il 110 per cento di quello che si spende per l’efficienza energetica oppure chiedere lo sconto in fattura e pagare zero. Con il superbonus una casa più efficiente e sicura è alla portata di tutti". (Rin)