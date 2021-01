Speciale energia: Polonia, Pkn Orlen avvia il suo primo giacimento di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica polacca Pkn Orlen ha avviato il suo primo giacimento di gas naturale a Bystrowice, in Precarpazia. Lo rende noto l'emittente radiofonica "Polskie Radio". Finora sono stati estratti 2 milioni di metri cubici di gas indirizzati alla rete di trasmissione e nel corso di quest'anno sono previste nuove attività prospettive nell'area. "Un'energia a zero emissioni, sostenuta dal gas, sarà il fondamento della trasformazione del gruppo nel lungo periodo", ha dichiarato il presidente di Orlen, Daniel Obajtek, in un comunicato. Il giacimento di Bystrowice è attualmente in fase di collaudo. Terminata questa fase e ottenuto il permesso per lo sfruttamento, la sua costruzione potrà dirsi formalmente conclusa. Il test di produzione svolto è parte di una fase di accertamento delle risorse presenti. Il deposito di gas naturale di Bystrowice è stato scoperto a ottobre 2018. (Vap)