Speciale energia: Miller (Gazprom), studio fattibilità su tratto mongolo Potere Siberia-2 pronto entro marzo

- Lo studio di fattibilità della sezione mongola del gasdotto Potere della Siberia-2 sarà pronto nel primo trimestre del 2021, ma è già chiaro che il progetto è fattibile e interessante dal punto di vista economico. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller, durante un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. “Abbiamo iniziato i lavori di progettazione e rilievo del gasdotto Potere della Siberia-2 sul territorio della Federazione Russa. Siamo anche in contatto diretto tramite videoconferenza con i nostri partner cinesi e mongoli. È in fase di sviluppo uno studio di fattibilità per la sezione mongola e intendiamo costituire una società speciale per costruire un gasdotto attraverso la Mongolia", ha detto Miller. "Nel primo trimestre del 2021 lo studio di fattibilità sarà pronto. Ma già ora, secondo lo studio preliminare di fattibilità, possiamo dire con certezza che si tratta di un progetto tecnicamente fattibile ed economico", ha sottolineato l’Ad di Gazprom. (Rum)