Speciale energia: de Andrade nuovo presidente di Energia del Portogallo

- Gli azionisti di Energia del Portogallo hanno eletto Miguel Stilwell de Andrade, presidente dell'azienda fino al 2023, con il 99,9 per cento dei voti a favore. L'assemblea generale straordinaria della società si è svolta per via telematica a causa delle misure di confinamento in vigore nel Paese. La sua squadra sarà composta da Miguel Setas (alla guida di Edp Brasile), Rui Teixeira (presidente di Edp Spagna e presidente ad interim di Edp Renováveis), Vera Pinto Pereira (presidente di Edp Comercial) e Ana Pina Marques. de Andrade fa parte di Edp è membro del Consiglio di amministrazione dal 2012 ed era stato nominato direttore finanziario nel 2018 e presidente ad interim nel luglio 2020. L'azienda lo scorso hanno è cresciuta del 33 per cento alla Borsa di Lisbona ed ha una capitalizzazione di 21 miliardi di euro. (Spm)