Speciale energia: Iran e Azerbaigian concordano costruzione centrali idroelettriche sul fiume Araz

- L’Iran e l’Azerbaigian hanno raggiunto un accordo per la costruzione di centrali idroelettriche sul fiume Araz. È quanto concordato durante la 14ma riunione della Commissione intergovernativa bilaterale che si è tenuta a Teheran. È stato raggiunto un accordo sulle centrali idroelettriche di Ordubad e Marazad, nonché sui prossimi passi da compiere per completare la costruzione dei nodi idroelettrici a Khudaferin e Maiden, stando a quanto riferito al termine dell’incontro. Durante la riunione svoltasi presso il ministero dell'Energia, si è discusso della cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'elettricità, c’è stato uno scambio di pareri sui passi da compiere per accelerare i progetti in corso e sulla sincronizzazione dei sistemi energetici Azerbaigian-Iran-Russia e del commercio di elettricità tra Azerbaigian-Iran-Turchia, sottolineando l'importanza dei progetti realizzati per l'uso efficiente dell'acqua e del potenziale energetico del fiume Araz. (Res)