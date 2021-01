Covid: von der Leyen, ci saranno nuovi lockdown e questo avrà un grande prezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa ci sarà bisogno di altri lockdown. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa. "Sappiamo che ci saranno nuovi lockdown in Europa e che questo avrà un grande prezzo", ha detto. "Ogni volta ha un prezzo", ha aggiunto von der Leyen. La presidente ha sottolineato che quanto più dura si presenta una crisi, tanto più è importante ammodernare. Ed ha ribadito che "è fondamentale una rapida ratifica del Next Generation Eu nei Parlamenti nazionali" perché "abbiamo bisogno della ripresa". (Beb)