Covid: Calabria (FI), Roma rischia desertificazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il contraccolpo della crisi sull'economia della Capitale è sempre più drammatico: le stime di Confcommercio Roma parlano di 16mila esercizi destinati a chiudere entro la prossima primavera, con 44mila posti di lavoro a rischio". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Una vera e propria desertificazione commerciale - aggiunge - che avrà ricadute pesantissime non solo a livello economico e sociale ma anche sulla vivibilità di interi quartieri della città". "In questo scenario, è ancor più inammissibile che il rilancio di Roma Capitale, con la necessità di una specificità amministrativa e risorse adeguate, sia rimasto del tutto estraneo sia al programma indicato dal premier Conte nelle aule parlamentari sia al confronto interno alla maggioranza sul proseguo dell'attività di governo. Ed è allo stesso modo inaccettabile che gli indennizzi per le attività costrette a chiudere o soggette a limitazioni in seguito alle regole anti Covid siano ancora tardivi e palesemente insufficienti", conclude. (Com)