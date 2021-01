Energia: Mazzoncini (A2a), in piano industriale fortissima attenzione al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel piano industriale di A2a c'è una fortissima attenzione al Sud e "se la Regione Sicilia, con cui ci sono già diverse interlocuzioni aperte, si conferma interessata agli investimenti di A2a, A2a è pronta a investire una parte significativa dei 10 miliardi per la transizione energetica". Lo ha detto l'ad della multiutility dell'energia Renato Mazzoncini, presentando il Piano Industriale 2021-2030. Mazzoncini ha spiegato che sono stati ipotizzati "importanti investimenti nel Sud, anche in Sicilia: abbiamo ipotizzato la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel centro Italia e uno al Sud, poi la collocazione dipenderà molto dai piani regionali dei rifiuti e dalle autorizzazioni. Abbiamo ipotizzato che vengano realizzati anche al Sud gli impianti per la plastica, la carta e il vetro. Abbiamo inoltre ipotizzato che la centrale di San Filippo del Mela venga riconvertita da olio combustibile a una centrale di nuova generazione di ciclo combinato a gas con impianti di recupero della plastica anche per l'opportunità di creare attività che, mixate tra energia e ambiente, consentano di garantire l'occupazione ai nostri lavoratori in Sicilia". (Rem)