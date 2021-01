Kenya: Covid, previste 24 milioni di dosi di vaccino Astrazeneca il prossimo mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya prevede di ricevere 24 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Astrazeneca e dall'Università di Oxford il prossimo mese. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità, Mutahi Kagwe, precisando che i vaccini sono stati ordinati attraverso un'iniziativa dell'Unione africana. Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, in visita nel Paese per una visita di un giorno, ha affermato che il Regno Unito aiuterà le autorità sanitarie di Nairobi per la preparazione del lancio del vaccino. "Non è solo nostro dovere morale, ma è nell'interesse della nazione britannica far sì che i cittadini kenioti vengano vaccinati", ha detto Raab. Con una popolazione di circa 48 milioni, il Paese africano ha registrato finora 99.308 casi di coronavirus e 1.734 morti. (Res)