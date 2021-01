India: coronavirus, vaccinate oltre 674 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In India sono state vaccinate contro il coronavirus 674.835 persone. Lo riferisce un comunicato di oggi del ministero della Sanità. Ieri sono state vaccinate 220.786 persone in 3.860 sessioni (11.720 dall’inizio) sessioni di vaccinazione in 37 Stati e Territori dell’Unione. Il Karnataka è al primo posto per numero di somministrazioni (82.975). A seguire il Telangana (69.405), l’Andhra Pradesh (65.597), l’Orissa (60.797) e il Bengala Occidentale (43.559). Ieri non sono stati segnalati “eventi avversi dopo la vaccinazione”; nei giorni precedenti ne erano stati segnalati 580. In nove casi è stato necessario il ricovero in ospedale. Tre pazienti sono ancora sotto osservazione. Sono stati segnalati due decessi: la morte di un uomo di 52 anni dell’Uttar Pradesh è stata attribuita a una patologia cardiopolmonare; per quella di un uomo di 43 anni del Karnataka si attendono i risultati dell’autopsia. (segue) (Inn)