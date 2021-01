India: coronavirus, vaccinate oltre 674 mila persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di vaccinazione è iniziata il 16 gennaio, con 3.006 centri distribuiti in tutti gli Stati e Territori. Il governo punta ad arrivare a 5.000 siti entro la fine del mese e a 12 mila entro marzo. Il primo gruppo prioritario di destinatari comprende operatori sanitari e altri lavoratori in prima linea, come agenti di polizia, paramilitari, volontari per la gestione dei disastri, circa 30 milioni di persone. Il secondo gruppo prioritario comprenderà i soggetti di età superiore a 50 anni e quelli di età inferiore a 50 anni ma affetti da patologie, altri 27 milioni di persone. Gli Stati e i Territori dell’Unione sono stati consigliati dal governo centrale di distribuire le sessioni in quattro giorni alla settimana per ridurre i contraccolpi sui programmi di vaccinazione ordinari (ad esempio l’inizio di quello contro la poliomielite è stato rinviato dal 17 al 31 gennaio). Ogni sessione prevede la vaccinazione di cento persone con una riserva/scarto di dosi del dieci per cento. Una piattaforma digitale chiamata Co-Win fornisce informazioni in tempo reale e serve a identificare e monitorare i destinatari dei vaccini. Pune, nel Maharashtra, è l’hub nazionale, da dove partono i voli per trasportare i vaccini anti-Covid in altri snodi. (segue) (Inn)