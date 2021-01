Covid: in Puglia priorità a insegnanti in seconda fase vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del tavolo sulla scuola convocato dall'assessore all'Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, tra Regione, ufficio scolastico regionale e sindacati, è stata presentata dall'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco una proposta di delibera di Giunta che prevede un sistema di screening con test antigenici rapidi ripetuti ogni 14 giorni in favore di tutto il personale scolastico e infine la vaccinazione contro il Covid 19. Lo screening sistematico riguarderà sia il personale scolastico docente e Ata. In accordo con quanto previsto dal Piano strategico nazionale, e a conclusione della vaccinazione dei soggetti previsti in Fase 1 (operatori sanitari e ospiti delle Rsa), l'avvio della Fase 2 vedrà come categoria prioritaria per la vaccinazione anti-Covid-19 tutto il personale scolastico, con precedenza stabilita in funzione delle situazioni di rischio. In preparazione a questa azione, il referente Covid-19 Asl, curerà la raccolta delle manifestazioni di interesse e del consenso informato da parte del personale scolastico, predisponendo un cronoprogramma per la vaccinazione tempestiva di questo gruppo di popolazione. "Scuola sicura significa anche personale scolastico che lavori in condizioni di maggiore serenità - dichiara l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - Screening e vaccinazione sono gli strumenti più efficaci di prevenzione che abbiamo oggi nel nostro armamentario. Metterli a disposizione del personale scolastico una volta riavviata la didattica in presenza ci sembra una priorità per tutti".(Ren)