Terrorismo: Cecenia, smantellata cellula di Byutukaev

- Sei militanti della banda di Aslan Byutukaev, compreso il suo leader, sono stati uccisi in Cecenia. Lo ha annunciato il governatore della regione russa, Ramzan Kadyrov. "I combattenti del reggimento speciale di polizia del ministero dell'Interno per la Cecenia intitolato al primo presidente Akhmat Khadzhi Kadyrov, hanno condotto un'operazione speciale di successo alla periferia del villaggio di Qatar-Yurt, il cui risultato è stato la distruzione della banda di Aslan Byutukayev di sei membri, iscritti nella lista federale dei ricercati", ha scritto Kadyrov nel suo canale Telegram. Cinque delle sei persone uccise sono già state identificathe, compreso il leader della banda. Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un colloquio al telefono con il presidente della Cecenia per congratularsi per il successo dell'operazione, ha riferito il portavoce del capo dello Stato Dmitrij Peskov. Il cosiddetto ultimo emiro di Cecenia, Byutukaev, era da tempo ricercato sia in Inguscezia che in Cecenia. Le operazioni sono state svolte sotto gli auspici del Comitato nazionale antiterrorismo. (Rum)