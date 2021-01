Polonia: compagnia aerea Lot raggiunge accordo con i sindacati su riduzione del personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea polacca Lot ha raggiunto un accordo con i sindacati in tema di riduzione del personale. Lo ha comunicato all'agenzia di stampa "Pap" la medesima società. Lot avverte l'esigenza di adattare i suoi livelli di impiego "alla realtà post-Covid". Questo si tradurrà nel congedo di "non oltre 300 lavoratori" su circa 8 mila, numero che include quelli delle società di servizio. La metà avverrà nel primo semestre del 2021, mentre altre 150 persone lasceranno nel corso dei successivi due anni in ragione del raggiungimento dell'età pensionabile. "Ringrazio le associazioni sindacali per la collaborazione costruttiva e per l'accordo raggiunto. Si tratta di una delle decisioni più difficili da me assunte come manager. E' però indispensabile per tutelare la compagnia e la sua stabilità", ha dichiarato il presidente di Lot, Rafal Milczarski. (Vap)