Cernusco sul Naviglio (Mi): scherzo telefonico al 112 dicendo di aver sparato, 15enne denunciato per procurato allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha chiamato il 112 da una cabina telefonica, si è finto un militare e ha riferito di aver sparato alla gamba di un giovane. Per questo un 15enne di Cernusco sul Naviglio (Mi) è stato denunciato ieri dai carabinieri della locale Stazione per il reato di “procurato allarme”. La telefonata al 112 era arrivata nel pomeriggio del 18 gennaio: un minorenne, rimasto anonimo, dopo essersi qualificato come un militare, aveva riferito di aver appena sparato con un’arma alla gamba di un coetaneo nei pressi della locale fermata della metropolitana, per poi interrompere la conversazione. Dopo aver verificato, nell’immediatezza, l’assenza di feriti sul posto, i militari hanno accertato che la chiamata era partita da una cabina telefonica installata all’esterno della stazione della metropolitana e, visionando le immagini di videosorveglianza, hanno identificato nel video un 15enne del posto, conosciuto agli operanti. Ieri, alla presenza dei genitori, il minore ha ammesso di aver effettuato la chiamata insieme a un coetaneo, per fare uno scherzo telefonico. (com)