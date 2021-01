Tlc: Open Fiber, fibra ottica già disponibile in oltre 11 mila immobili a Ragusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fibra ottica ultraveloce accende Ragusa: sono oltre 11 mila le unità immobiliari pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a un gigabit per secondo. Stando al relativo comunicato stampa, a pochi mesi dall’avvio dei cantieri Open Fiber ha aperto la commercializzazione dei servizi in fibra ultraveloce nei quadranti Sud e Ovest della città: i quartieri interessati sono in particolare quelli di San Luigi, Palazzello e Villa Pax e le zone nelle vicinanze di Viale Europa e Via Archimede. L’obiettivo è raggiungere 24 mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (Fiber to the home). Essendo un operatore wholesale only, Open Fiber è attiva solo nel mercato all’ingresso offrendo l’accesso a tutti gli operatori interessati: i principali operatori partner di Open Fiber, insieme a internet service provider locali, stanno già commercializzando servizi sulla rete ultraveloce realizzata nel comune di Ragusa. Grazie a un investimento diretto di circa otto milioni di euro, prosegue la nota, Open Fiber a Ragusa sta realizzando una infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultralarga estesa per 132 chilometri: una nuova rete all’avanguardia in grado di abilitare una connessione sicura, ultraveloce e “a prova di futuro”. (segue) (Com)