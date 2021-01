Tlc: Open Fiber, fibra ottica già disponibile in oltre 11 mila immobili a Ragusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’apertura della vendibilità Ragusa raggiunge le altre città siciliane già coperte da Open Fiber con fondi propri: Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Bagheria, Caltanissetta, Gela, Siracusa, Vittoria e Trapani. I lavori, prosegue la nota, procedono velocemente anche grazie alla collaborazione del comune di Ragusa, un proficuo rapporto evidenziato dalla convenzione stipulata tra l’ente pubblico governato dal sindaco Giuseppe Cassì e la società diretta dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa. “Mai come in questi mesi un accesso al web ultraveloce è diventato un’esigenza insopprimibile per la comunità, anche per quei cittadini meno avvezzi all’uso di strumenti digitali: la pandemia ci costringe infatti a modificare i nostri stili di vita, sicuramente in forme più sostenibili rispetto al passato, ed è fondamentale che Ragusa sia dotata, a pochi mesi dall’avvio dei cantieri di Open Fiber, di una rete in fibra ottica già a disposizione della cittadinanza”, ha affermato Giovanni Giuffrida, assessore comunale ai Lavori pubblici. (Com)