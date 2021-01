Imprese: Eni gas e luce, valutiamo ricorso contro decisione Antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla sanzione annunciata stamattina dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Eni gas e luce dissente dalle conclusioni dell’Agcm e sta valutando attentamente un ricorso contro la decisione, in quanto ritiene di aver sempre trattato con attenzione e correttezza le istanze di prescrizione dei propri clienti. Stando al relativo comunicato stampa, Eni gas e luce riconosce la prescrizione di propria iniziativa, ossia ancor prima che i clienti la richiedano, in tutti i casi in cui il ritardo di fatturazione derivi da una propria responsabilità. In tutti gli altri casi in cui il ritardo di fatturazione derivi da responsabilità dell’impresa di distribuzione per non aver proceduto alla lettura del contatore, o del cliente per non aver consentito al personale di effettuare la lettura del contatore, scrive la società, Eni gas e luce procede a verifiche accurate in linea con quanto previsto dall’Arera che attribuisce valore di ufficialità a quanto dichiarato dall’impresa di distribuzione. L’Agcm, conclude la nota, andando in contrasto con la regolazione di Arera di fatto avalla così potenziali comportamenti scorretti e pretestuosi da parte di clienti a danno dell’intero sistema. (Com)