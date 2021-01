Governo: Mulè (FI), Conte vada al Quirinale e prenda atto dei suoi fallimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I due ex senatori di Forza Italia che si sono buttati tra le braccia di Conte hanno contribuito a uno spettacolo pietoso e penoso: il governo è nudo, senza maggioranza e dovrà sperare nei voti del centrodestra per approvare lo scostamento di Bilancio. Il campione del trasformismo Giuseppe Conte vada al Quirinale e prenda atto dei suoi fallimenti". Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in una dichiarazione ai Tg. (Com)