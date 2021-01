Paesi Bassi: Covid, governo orientato a imporre primo coprifuoco dalla Seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dei Paesi Bassi potrebbe imporre il primo coprifuoco a livello nazionale dalla Seconda guerra mondiale, andando ad inasprire le già dure misure restrittive imposte per contenere il Covid-19. E' quanto riferiscono fonti del governo dell'Aia citate dall'emittente "Rtl" in vista della conferenza stampa del governo sulle nuove misure attesa per oggi pomeriggio. Il coprifuoco che potrebbe essere imposto nei Paesi Bassi a partire da venerdì permetterebbe solamente gli spostamenti per motivi di comprovata urgenza tra le 20:30 e le 4:30. Le scuole, così come i servizi non essenziali, sono già chiusi nei Paesi Bassi da metà dicembre a seguito della chiusura dei bar e dei ristoranti avvenuta due mesi prima. Nei Paesi Bassi da un mese sono state introdotte severe misure restrittive, che rimarranno tali almeno fino al 9 febbraio come indicato nei giorni scorsi dal premier uscente Mark Rutte, ma la lenta diminuzione del numero di nuovi contagi e la minaccia rappresentata dalle nuove varianti hanno spinto il governo a prendere in considerazione un inasprimento delle restrizioni, che dovrebbe includere il coprifuoco per la prima volta dall'inizio della pandemia. "Il governo deve rafforzare le misure restrittive il prima possibile" per frenare la diffusione del coronavirus, specialmente nel contesto della trasmissione di nuove varianti", ha affermato ieri il ministro della Salute Hugo de Jonge in una lettera inviata al Parlamento, in vista della conferenza stampa indetta per oggi pomeriggio e del successivo voto dell'organismo legislativo sull'approvazione delle nuove misure.(Res)