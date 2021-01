Covid: Mandelli (FI), servono decreti attuativi per autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il governo Conte cerca di capire come andare avanti a fronte dei numeri in Senato, le categorie che ogni giorno lottano per la sopravvivenza economica attendono risposte. I professionisti e gli autonomi sono tra queste". Lo dichiara il deputato e responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni, Andrea Mandelli. "Le misure di sostegno introdotte dalla legge di Bilancio grazie all'impegno di Forza Italia e del centrodestra, dall'Indennità straordinaria all'anno bianco sui contributi previdenziali per le partite Iva, per diventare operative richiedono l'approvazione dei decreti attuativi. I tempi con cui i dicasteri li vareranno, già normalmente lunghissimi, rischiano di diventare infiniti, vanificando così il lavoro del Parlamento e abbandonando a loro stessi autonomi e professionisti in difficoltà. E' uno dei molti motivi per cui questo governo non può andare avanti", conclude. (Com)