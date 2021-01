Grecia: Mitsotakis in Parlamento, abbiamo il diritto ad estendere acque territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha il diritto di estendere i confini marittimi in altre parti del suo territorio come nel caso delle acque territoriali a 12 miglia nautiche nel Mar Ionio. Lo ha detto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, nel suo intervento in Parlamento nell’ambito della discussione sul progetto di legge del ministero degli Esteri di Atene per l'estensione delle acque territoriali del Paese a 12 miglia nautiche nella zona di mare del Mar Ionio e delle isole Ionie fino a Capo Tenaro nel Peloponneso. "Fu la prima forma di riferimento territoriale all'ellenismo dopo 400 anni di schiavitù. Una regione che divenne parte del Regno di Grecia nel 1864. Oggi, oltre un secolo e mezzo dopo, la Grecia sta crescendo di nuovo nella stessa regione", ha dichiarato Mitsotakis. "Oggi, all'inizio del 2021, stiamo compiendo il secondo passo sostanziale e il nostro Paese sta estendendo la sua sovranità nel Mar Ionio a 12 miglia nautiche. L'avevo già annunciato nell'agosto 2020. Anche la Grecia può ovviamente esercitare questo diritto a Creta ma in un modo e alle condizioni di sua scelta". (segue) (Gra)