Asia centrale: il 5 febbraio in Kazakhstan incontro dei capi di governo dell’Unione eurasiatica

- È in programma il prossimo 5 febbraio ad Almaty, in Kazakhstan, il prossimo incontro del Consiglio intergovernativo eurasiatico, che riunisce dal vivo i capi di governo dell’Unione economica eurasiatica (Uea). Lo ha reso noto in conferenza stampa Iya Malkina, consigliere del presidente della Commissione economica eurasiatica Mikhail Myasnikovich. La funzionaria ha aggiunto che in parallelo alla sessione si terrà il Forum digitale di Almaty. Dell’Unione economica eurasiatica fanno parte Bielorussia, Kazakhstan, Russia, Armenia e Kirghizistan. L'idea, ispirata all'integrazione tra i Paesi dell'Unione europea, è stata annunciata nel 2011 dal presidente russo Vladimir Putin, che riprese una proposta lanciata originariamente dal presidente kazakho Nursultan Nazarbaev nel 1994.(Res)