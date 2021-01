Sanità: Nursing Up, vergognose previsioni Aran su aumenti previsti per nuovo contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal rapporto semestrale sulle retribuzioni per i dipendenti pubblici effettuato da Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), emergono in queste ultime ore tutte le novità in previsione per il rinnovo 2019/2021. Le abbiamo lette con attenzione, comparto per comparto, e per quanto riguarda ciò che dovrebbe spettare ai nostri operatori sanitari, non possiamo che rimanere a dir poco sbalorditi". Lo sottolinea in una nota il presidente nazionale del Nursing Up, Antonio De Palma. "Ancora una volta, per gli infermieri italiani, dopo un anno di serrate battaglie contro la morte, nel periodo storico più difficile e delicato per una sanità italiana letteralmente allo sbando, sorretta solo con la forza della professionalità della nostra categoria, in vista del nuovo rinnovo contrattuale, in previsione ci vengono proposte niente altro che le briciole. Gli infermieri italiani - sottolinea De Palma - non sono assolutamente equiparati contrattualmente a quelli degli altri paesi europei. E non lo sono nemmeno i colleghi delle altre professioni sanitarie. Stiamo parlando di un 'possibile' aumento contrattuale che si traduce, per noi professionisti sanitari, in un ennesimo pugno in pieno viso. Alla luce di queste previsioni, come sindacato non possiamo che guardare con un 'sorriso a 32 denti' al traguardo dei 'nostri 100 euro' al mese, in più, ottenuti con l'indennità di specificità infermieristica, ed esaltare fino in fondo il valore della “nostra” recente vittoria. E lo stesso dicasi per gli ulteriori 100 milioni messi a disposizione per le altre professioni sanitarie nella finanziaria del 30 dicembre 2020, frutto di una campagna di sensibilizzazione a tappeto, verso tutti i componenti della commissione bilancio della Camera. (segue) (Com)