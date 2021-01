Sanità: Nursing Up, vergognose previsioni Aran su aumenti previsti per nuovo contratto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno dimentichi infatti - prosegue De Palma - che solo il Nursing Up, con le sue manifestazioni e il suo sciopero nazionale, in pochi mesi, è riuscito a ottenere tutto questo. Una indennità di specificità infermieristica di 100 euro per 12 mesi, e sottolineerei 100, quindi superiore a quei 97 euro di aumento previsti dall’Aran dopo anni ed anni di attesa. E dove sono oggi quei sindacati che si sono precipitati a bollare come una miseria i nostri 100 euro di indennità ottenuta, e che tuttavia oggi sarebbero pronti ad accettarne in silenzio poco più di 90 per un rinnovo contrattuale che aspettiamo da svariati anni mentre ai dirigenti, come al solito, ne arriveranno ben 330?". "Nessuno si permetta più - conclude De Palma - di denigrare il valore del nostro traguardo. Ma vi rendete conto? Oggi dove saremmo, senza questi 100 euro di indennità specifica, che rappresentano soldi in più in busta paga, e che ci consentiranno almeno di respirare? L’indennità da noi ottenuta è solo una piccolissima voce della vasta e complessa realtà di un contratto di un infermiere. Ma per fortuna questi 100 euro nel nuovo contratto non ce li toccherà nessuno. Rappresentano oggi, alla luce di quanto sta accadendo, una pietra miliare della nostra storia sindacale, ma anche un nuovo punto di partenza da cui riprendere le nostre battaglie". (Com)