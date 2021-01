Cimiteri: Zaghis (Ama), + 10 per cento morti a Roma nel 2020, limite su cremazioni necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma nel 2020, a causa dell'emergenza Covid, si è registrato un 10 per cento in più del tasso di mortalità, e a oggi sono in attesa di cremazione circa 2 mila salme. È quanto ha riferito l'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, nel corso della commissione Ambiente di Roma Capitale che si è riunita stamattina per fare il punto sul sistema delle cremazioni nella Capitale. "In questo momento il Lazio è la regione con il maggior numero di persone positive al giorno, con circa 75 mila casi totali - ha detto Zaghis -. Nel 2019 e negli anni precedenti, la mortalità a Roma si aggirava in media attorno ai 30 mila decessi (annui, ndr), quest'anno abbiamo avuto un incremento di oltre il 10 per cento in più rispetto alla media degli ultimi 5 anni, con oltre 33 mila decessi. I 3 mila decessi in più si sono concentrati negli ultimi tre mesi dell'anno. Il delta tra la pandemia e lo sforzo messo in campo da Ama ha portato alla presenza di circa 2 mila salme in deposito e questo ci ha portato ad effettuare una scelta equilibrata", ha sottolineato Zaghis, in riferimento al tetto massimo di cremazioni settimanali stabilito nel mese di dicembre. "A differenza di Milano - ha aggiunto Zaghis - che ha chiuso il forno crematorio di Lambrate, a Roma abbiamo portato il numero massimo delle nuove cremazioni (settimanali, ndr) a 200 e le restanti, circa 400, sono state destinate a ridurre il numero delle salme in attesa nei depositi. Abbiamo attivato i forni 6 giorni su 6 e e il 30 dicembre Roma Capitale con una memoria di giunta ha tolto la tassa da 250 euro prevista per poter cremare fuori dal Comune di Roma le persone decedute nel territorio capitolino".(Rer)