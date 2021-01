Cimiteri: Zaghis (Ama), quando numero decessi tornerà normale toglieremo limite su cremazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incremento del numero di salme destinate alla cremazione a Roma, dovuto all'aumento della mortalità rilevato nel 2020, è stato gestito nei cimiteri capitolini, "con l'equilibrio necessario per venire incontro al meglio alle richieste della cittadinanza. Stiamo parlando di una situazione che non si è normalizzata, quando la situazione tornerà normale il limite" massimo di cremazioni settimanali "verrà tolto". Lo ha detto l'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, nel corso della commissione Ambiente di Roma Capitale che si è riunita stamattina per fare il punto sul sistema delle cremazioni nella Capitale. (Rer)