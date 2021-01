Egitto-Qatar: ministero Esteri egiziano annuncia riavvio relazioni diplomatiche con Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto e il Qatar hanno firmato due memorandum d'intesa per riavviare i rapporti diplomatici tra i due Paesi. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri egiziano in un comunicato stampa. In base ai due accordi entrambi i Paesi riprenderanno le relazioni diplomatiche a oltre tre anni dall’interruzione dei rapporti avvenuta nel giugno 2017, a seguito del boicottaggio diplomatico ed economico contro il Qatar da parte del cosiddetto “quartetto arabo” formato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. La ripresa delle relazioni diplomatiche tra Egitto e Qatar segue la firma dell’accordo per la riconciliazione tra i quattro Paesi arabi e Doha avvenuto lo scorso 5 gennaio al vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo di Al Ula, in Arabia Saudita.(Cae)