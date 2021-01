Imprese: Talent Garden accelera sviluppo con 9,2 milioni da Cdp Venture Capital Sgr e Gama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano da oltre nove milioni di euro che rafforza ulteriormente Talent Garden a livello europeo e che punta alla trasformazione digitale del Sud accelerando l’imprenditorialità legata ai temi dell’innovazione e della tecnologia, favorendo il fenomeno del “south working” e promuovendo la formazione sui temi del digitale attraverso l’offerta di Talent Garden Innovation School. Stando al relativo comunicato stampa, è questo l’obiettivo della partnership creata da Talent Garden, piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale, con Cdp Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione e Gama, il “family office” della famiglia Marzotto, per la realizzazione di tre nuovi campus di innovazione in Campania, Puglia e Sicilia, che vadano a colmare il divario digitale con le regioni del Nord, sulla base del modello di eccellenza proposto da Talent Garden. I campus Talent Garden, prosegue la nota, sono spazi di lavoro e formazione costruiti per favorire lo scambio di idee e la nascita di nuove collaborazioni all’interno della più grande community europea di innovatori. Con 21 campus in sette paesi, Talent Garden ospita oltre 4.500 innovatori tra startup, agenzie, corporate, liberi professionisti, investitori, media e studenti, tutti accomunati dalla stessa passione per l’innovazione digitale, diventando un punto di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione a livello europeo. (segue) (Com)