Imprese: Talent Garden accelera sviluppo con 9,2 milioni da Cdp Venture Capital Sgr e Gama (2)

- Le tre regioni scelte da Talent Garden, prosegue la nota, sono nella top ten in Italia per la presenza di startup stando ai dati del monitoraggio trimestrale del ministero dello Sviluppo economico: il 4,11 per cento delle startup si trova in Puglia (496), il 4,79 in Sicilia (578) e l’8,15 in Campania (983). “Il Mezzogiorno è un territorio ricco di talenti che deve essere valorizzato in ottica di crescita del paese: questo progetto ci ha riportato alle nostre radici, al motivo primo per cui è nato Talent Garden, ossia impedire che i giovani in cerca di opportunità, connessioni e formazione professionale abbandonassero le nostre città”, ha commentato Davide Dattoli, cofondatore e amministratore delegato di Talent Garden. “Agli innovatori del sud Italia vogliamo offrire la possibilità di conoscere investitori e grandi aziende, dialogare con le istituzioni, accedere al talento, costruirsi un network e delle opportunità in tutta Italia e in Europa: questo si aggiunge a una partnership già in atto con Cassa depositi e prestiti e il suo network di imprese nata con l’obiettivo di connettere la community di innovatori italiana con le più grandi aziende del paese”, ha spiegato. Cdp Venture Capital e la famiglia Marzotto, prosegue la nota, si aggiungono agli attuali importanti investitori di Talent Garden capitanati da Tip (Tamburi investment partner), tra cui Indaco, Social Capital, Endeavor e alcuni dei maggiori family office italiani ed europei. (segue) (Com)