Imprese: Talent Garden accelera sviluppo con 9,2 milioni da Cdp Venture Capital Sgr e Gama (3)

- “Crediamo fortemente nella missione e nel modello di business di Talent Garden e siamo entusiasti di sostenere questo progetto di nuovo impulso alla trasformazione digitale e tecnologica del Sud del nostro paese”, commenta Enrico Resmini, amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione. “La necessità di rispondere alla domanda di spazi condivisi di lavoro e formazione, di luoghi di networking, di contaminazione e sinergia è più che mai attuale, soprattutto in alcune regioni del Mezzogiorno, dove esiste e resiste un sostrato di imprenditoria innovativa che va sostenuto e spinto all’interno di un sistema più ampio respiro e potenzialità”, ha aggiunto. “Dal 2010 rappresentiamo il sistema dell’innovazione italiana, un fenomeno presente non solo a Milano ma anzi largamente diffuso in tutta la nostra penisola, con una forte presenza al Sud: grazie ai nostri premi e alla nostra capacità di attrarre investimenti negli anni abbiamo promosso la realizzazione di molti progetti nati nel Mezzogiorno, e con questa partnership aggiungiamo un nuovo e importante tassello al percorso intrapreso”, ha concluso Gaetano Marzotto, consigliere Gama. (Com)