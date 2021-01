Cimiteri: sindacati, a Roma salme in attesa di cremazione per 40 giorni, in altre città 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma impieghiamo dai 30 ai 40 giorni per dare l'autorizzazione alla cremazione, a differenza di altre città dove l'autorizzazione viene data in 48 ore. Questo comporta l'intasamento dei depositi, anche quelli fuori Comune". Lo ha spiegato Marco Aquilini di Federcofit Lazio nel corso della commissione Ambiente di Roma Capitale che si è riunita stamattina per fare il punto sul sistema delle cremazioni nella Capitale. (Rer)