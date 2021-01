Cimiteri: Di Cola (Cgil), a Roma problema strutturale cremazioni, salme in giro per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul problema della gestione delle cremazioni a Roma, che hanno registrato nel 2020 un picco collegato a circa 3 mila decessi in più su base annua, "è stata derubricata la questione a un problema di aumento della mortalità dovuta al Covid. In Lombardia sono morte circa 27 mila persone per il Covid e nel Lazio 4 mila. Mettere il numero chiuso alle cremazioni nella Capitale è una norma vergognosa e che fa schifo. Si mandano i morti di Roma in giro per l'Italia. Lunedì mattina andate al cimitero di Ama alle 8 e vedete quanto velocemente vengono esauriti i 200 posti". Lo ha detto Natale Di Cola della Cgil di Roma e del Lazio, nel corso della commissione Ambiente di Roma Capitale che si è riunita stamattina per fare il punto sul sistema delle cremazioni nella Capitale. Il sindacalista ha ricordato la memoria di giunta del 2017 che, analizzando i dati e considerando che circa il 50 per cento delle famiglie romane chiede la cremazione per i defunti, annunciava la necessità di predisporre un piano di implementazione degli impianti crematori di Roma, anche realizzandone di nuovi. "Dopo tre anni vogliamo sapere se c'è un percorso che attua questa memoria di giunta - ha aggiunto Di Cola - e se possiamo finalmente dire ai romani che almeno i morti non devono andare in giro per l'Italia". (Rer)