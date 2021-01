Istat: un italiano emigrato su quattro ha almeno la laurea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, gli italiani espatriati sono prevalentemente uomini (55 per cento). Fino ai 25 anni, il contingente di emigrati ed emigrate è ugualmente numeroso (entrambi 20mila) e presenta una distribuzione per età perfettamente sovrapponibile. A partire dai 26 anni fino alle età anziane, invece, gli emigrati iniziano a essere costantemente più numerosi delle emigrate: dai 75 anni in poi le due distribuzioni tornano a sovrapporsi. L’età media degli emigrati è di 33 anni per gli uomini e 30 per le donne. Un emigrato su cinque ha meno di 20 anni, due su tre hanno un’età compresa tra i 20 e i 49 anni mentre la quota di ultracinquantenni è pari al 13 per cento. Così l'Istat nel report relativo a iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente. secondo le rilevazioni dell'istituto di statistica considerando il livello di istruzione posseduto al momento della partenza, nel 2019 un italiano emigrato su quattro è in possesso di almeno la laurea (30mila). Rispetto all’anno precedente le numerosità dei laureati emigrati è in lieve aumento (+1,4 per cento). L’incremento è molto più consistente se si amplia lo spettro temporale: rispetto a cinque anni prima gli emigrati con almeno la laurea crescono del 23 per cento. Quasi tre cittadini italiani su quattro trasferitisi all’estero nel 2019 hanno 25 anni o più:sono poco più di 87mila (il 72 per cento del totale degli espatriati); di essi quasi uno su tre (28mila)è in possesso di almeno la laurea. In questa fascia d’età si riscontra una lieve differenza di genere riguardo alla consistenza e al titolo di studio di chi espatria:le italiane emigrate sono meno numerose (rappresentano circa il 43 per cento del totale degli espatriati di 25 anni o più) ma sono più frequentemente in possesso di almeno la laurea (il 36 per cento contro il 30 per cento dei loro coetanei). (segue) (Ren)