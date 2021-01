Export: Di Stasio (M5s), nostro obiettivo fornire a imprese strumenti sempre migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto per l’export sta dimostrando la sua efficacia: i dati Istat di novembre sulle esportazioni riportano tutti il segno più, sia rispetto al mese scorso che ad un anno fa, quando l’emergenza si affacciava nelle nostre vite. Così in una nota Iolanda Di Stasio, deputata del Movimento 5 Stelle. “Ciò dimostra l’ottimo lavoro svolto sull’implementazione e il potenziamento delle misure adottate col Patto per l’export, e premia l’operato del ministro Di Maio che ha fortemente voluto questo strumento: un aumento delle esportazioni del 4 per cento rispetto ad ottobre, e dell’1,1 per cento rispetto ad un anno fa, è un risultato importante in termini economici, ma che evidenzia anche la tenacia delle imprese che hanno recepito in maniera vincente quanto messo a disposizione dalla politica”, ha spiegato, aggiungendo che “il nostro tessuto imprenditoriale non molla, nonostante le difficoltà”. Ciò, ha concluso, ci suggerisce di “proseguire su questa strada e di fare sempre meglio per la ripresa e lo sviluppo economico in ogni angolo del paese, che renda riconoscibile l’eccellenza del Made in Italy in ogni angolo del pianeta”. (Com)