Emilia-Romagna: Piccinini (M5s), superbonus 110 per cento "negato" a Bologna, regione intervenga

- "La Regione intervenga per sbloccare l'impasse sull'applicazione del Superbonus 110% nato dall'approvazione del nuovo regolamento edilizio del Comune di Bologna". È quanto chiede con un'interrogazione Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 stelle in Emilia-Romagna, sul caso sollevato nei giorni scorsi da diverse associazioni di categoria e di professionisti riguardo all'impossibilità di poter sfruttare le agevolazioni previste dal Superbonus 110% varato dal Governo per gli immobili di Bologna in quanto la normativa comunale impone il raggiungimento di precise classe energetiche (A1 o A3) mentre per la legislazione nazionale l'unico limite imposto è quello del miglioramento di due classi. "Questa norma – spiega Silvia Piccinini – rischia di negare ai cittadini e alle imprese di Bologna la possibilità di poter usufruire di un'operazione fondamentale per la ripresa economica, e l'adozione di politiche orientate alla sostenibilità ambientale compreso il miglioramento della qualità dell'aria. Ecco perché crediamo che l'impasse che si è creata debba essere superata al più presto senza tentennamenti". (segue) (Ren)