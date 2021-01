Emilia-Romagna: Piccinini (M5s), superbonus 110 per cento "negato" a Bologna, regione intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua interrogazione la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle chiama in causa proprio la Regione visto che proprio grazie a un emendamento alla nuova legge sulla rigenerazione urbana di fine 2020, presentato e fatto approvare proprio dal Movimento 5 stelle, prevede che la Regione possa fornire ai Comuni e alle loro Unioni supporto tecnico, progettuale e amministrativo per accelerare lo svolgimento dei procedimenti connessi agli interventi che beneficiano degli incentivi: "Crediamo che, anche per evitare procedure burocratiche infinite che un eventuale ricorso al Tar già annunciato dalle associazioni di categoria possa provocare, la Regione debba coordinarsi con il Comune di Bologna e risolvere questa situazione – conclude Piccinini – Dobbiamo assolutamente evitare che ai cittadini e alle imprese della città capoluogo venga fortemente limitata, o addirittura negata, la possibilità di poter usufruire di queste importanti agevolazioni". (Ren)