Imprese: Pompei (Deloitte): previste oltre 600 assunzioni in Italia in primi mesi 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Deloitte - realtà fondata nel 2016 e impegnata negli ambiti Cultura, Educazione ed Emergenze a carattere nazionale e internazionale - a inizio pandemia ha donato 1 milione di euro alla Protezione Civile. Entro maggio 2021 permetterà alle persone di Deloitte in Italia, all'interno del primo progetto strutturato di volontariato aziendale di Deloitte, di dare un proprio contributo di umanità e solidarietà, impiegando le proprie competenze per aiutare non soltanto le comunità che gli enti del terzo settore supportano, ma gli enti stessi, nello svolgimento e nello sviluppo delle proprie attività. Infine, tra i progetti a carattere locale in linea con la missione di Impact for Italy, particolare rilevanza la ha Digita, l'Academy nata dalla collaborazione tra Deloitte e l'Università di Napoli Federico II con l'obiettivo di fornire a giovani talenti le competenze necessarie a colmare il gap tra le aziende e l'ecosistema Digital e Industry 4.0. L'Academy, giunta alla sua quarta edizione, costituisce un esempio virtuoso ed esemplare di collaborazione fra atenei e aziende per la formazione delle professioni digitali del futuro sul territorio campano. Ancora, il progetto "Empowerment Sicilia" portato avanti dalla Regione Siciliana e Deloitte con l'obiettivo di fare incontrare le esigenze delle nuove generazioni e il mondo produttivo e sociale siciliano realizzando un percorso integrato di attività di orientamento al lavoro, formazione e tirocini, diretto a tutti i minori non accompagnati stranieri presenti sul territorio regionale. (Ren)