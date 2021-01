Tunisia: altra notte di disordini, tornano gli slogan della rivoluzione in Avenue Bourguiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Tunisia è intervenuta ieri in Avenue Bourguiba, il principale viale della capitale Tunisi, con cariche e gas lacrimogeni per disperdere una folla di dimostranti, tra cui tantissimi giovani, che chiedevano giustizia sociale, riforme economiche e lavoro. Nella protesta, inizialmente pacifica, sono stati scanditi gli slogan della rivoluzione dei gelsomini del 2011, il cui anniversario quest’anno non si è potuto celebrare a causa della serrata anti-Covid imposta dalle autorità. Le manifestazioni si sono tuttavia trasformate in scontri tra polizia e dimostranti, dopo che le forze di sicurezza hanno impedito alla folla, riuniti in massa nel centro, di raggiungere l'edificio del ministero dell'Interno. Secondo le ricostruzioni della stampa locale, così come delle autorità politiche, gruppi di giovani sbandati alla ricerca di negozi da saccheggiare hanno cercato di infiltrarsi nella marcia di protesta, provocando l’intervento delle forze dell’ordine. “Sebbene il diritto di manifestare e di esprimersi sia pienamente garantito dalla Costituzione, il caos è inaccettabile”, ha detto il primo ministro Hichem Mechichi, in un discorso sul canale pubblico televisivo “Al Wataneya 1”. (segue) (Tut)